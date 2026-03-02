Ligue 1 | Psg vince ancora e allunga a +4 il Marsiglia ribalta il Lione all' ultimo

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una nuova vittoria nella Ligue 1, mantenendo un vantaggio di quattro punti sulla seconda in classifica. Nel frattempo, il Marsiglia ha ribaltato il risultato contro il Lione all’ultimo minuto, regalando emozioni agli appassionati. La giornata di calcio in Francia ha offerto diversi momenti di spettacolo e tanti gol, confermando che anche in un campionato più contenuto si può vivere un weekend ricco di azione.

Marsiglia (Francia) 2 marzo 2026 - Spettacolo garantito anche nei weekend di calcio dove si segna di meno in Francia. Il Psg prova a mettere la freccia e fuggire in classifica, vincendo una gara difficilissima in casa del Le Havre, mentre il Lens si è fermato sul pari a Strasburgo. Il big match però era a Marsiglia tra OM e OL, dove hanno festeggiato i padroni di casa grazie a una rimonta super trascinata da capitan Aubameyang. Vittorie in zona Europa per Lille, Rennes e Monaco, mentre il Nizza vede da vicino la zona retrocessione dopo il ko patito contro il Paris FC. L'esito delle partite del weekend. Si apre con i fuochi d'artificio il weekend di gara in Francia, il Lens cerca tre punti per mettere pressione al Psg in vetta alla graduatoria, ma di fronte c'è lo Strasburgo.

Ligue 1: Manita del Psg al Marsiglia, il Lens resta però in scia dei parigini, Lione terzoParigi (Francia) 9 febbraio 2026 - Il Psg manda un chiaro segnale a tutta la Ligue 1: il trono è loro e sono pronti a reclamarlo ancora una volta.

Ligue 1: il Lens vince e resta primo, il Psg insegue, Marsiglia ko a LilleParigi (Francia) 8 dicembre 2025 - Il Psg è a caccia del primo posto, ma anche questa giornata deve accontentarsi del secondo posto.

