Nel Libano, più di 517.000 persone hanno abbandonato le proprie abitazioni nell'ultima settimana a causa dei combattimenti tra Israele e Hezbollah. La situazione ha portato a un flusso continuo di sfollati, con molte persone che cercano rifugio in aree sicure. Le autorità locali riferiscono che l’esodo di civili sta crescendo rapidamente e interessa diverse regioni del paese.

Il Libano segnala che oltre 517mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’ultima settimana, a causa dell’escalation dei combattimenti tra Israele e Hezbollah. Il numero, basato sulle registrazioni sul portale online del governo, potrebbe essere in realtà più alto. Il governo libanese, già in difficoltà per la scarsità di liquidità, ha faticato a garantire alloggi a questa massa di sfollati, provenienti in gran parte dal sud e dall’est del paese. La scorsa settimana Israele aveva invitato gli abitanti di decine di villaggi nel sud del Libano e dell’intera periferia sud di Beirut a evacuare le proprie abitazioni, per l’intensificarsi delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Libano, oltre mezzo milione di sfollati a causa dei combattimenti con Israele

