Fiere | dall’estetica al benessere consapevole nella Capitale al via Roma International Estetica

La fiera Roma International Estetica apre i battenti nella capitale. Per tre giorni, aziende e professionisti si incontrano per mostrare le novità nel settore dell’estetica e del benessere. La manifestazione si svolge in un momento di crescita per il comparto, che si conferma tra i più importanti per l’economia nazionale e radicato nel Lazio. Sono in tanti a partecipare, pronti a scoprire le tendenze e a stringere nuovi accordi.

Un comparto in crescita, strategico per l'economia nazionale e con un forte radicamento territoriale nel Lazio. È in questo contesto che, da domani al 9 febbraio, Fiera Roma organizza la 18ª edizione di 'Roma International Estetica', uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della bellezza professionale, del benessere e delle medical aesthetics.

Roma International Estetica: la bellezza diventa scienza, cultura e benessere consapevole

La 18ª edizione di Roma International Estetica si terrà dal 7 al 9 febbraio 2026.

