Fiere | dall’estetica al benessere consapevole nella Capitale al via Roma International Estetica

La fiera Roma International Estetica apre i battenti nella capitale. Per tre giorni, aziende e professionisti si incontrano per mostrare le novità nel settore dell’estetica e del benessere. La manifestazione si svolge in un momento di crescita per il comparto, che si conferma tra i più importanti per l’economia nazionale e radicato nel Lazio. Sono in tanti a partecipare, pronti a scoprire le tendenze e a stringere nuovi accordi.

(Adnkronos) – Un comparto in crescita, strategico per l’economia nazionale e con un forte radicamento territoriale nel Lazio. È in questo contesto che, da domani al 9 febbraio, Fiera Roma organizza la 18ª edizione di 'Roma International Estetica', uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della bellezza professionale, del benessere e delle medical aesthetics, . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Roma International Estetica Roma International Estetica: la bellezza diventa scienza, cultura e benessere consapevole La 18ª edizione di Roma International Estetica si terrà dal 7 al 9 febbraio 2026. Il brand americano è diventato l'ispirazione estetica per le decorazioni natalizie: più che un'estetica, è un sentimento di nostalgia e desiderio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma International Estetica Argomenti discussi: Il direttore artistico Davide Ferri racconta l'edizione 2026 di Arte Fiera; Fiere del design 2026: il calendario dei maggiori eventi in Italia e in Europa; Caseitaly Expo 2026: torna la fiera dedicata all’involucro edilizio; Presentata la 2° edizione di CASEITALY EXPO, manifestazione dedicata all’involucro edilizio. Fiere: dall'estetica al benessere consapevole, nella Capitale al via Roma International EsteticaDa domani fino al 9 febbraio uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della bellezza professionale, del benessere e delle medical aesthetics ... adnkronos.com Tutte le novità dell'estetica in mostra alla Fiera del LevanteFebbraio, mese chiave per il mondo dell'estetica. Trattamenti corpo, ritocchi alla pelle, cura di unghie e capelli: è il periodo più importante per il settore della bellezza. Quello che va verso l'est ... rainews.it Patrizio Pelizzi. Tina Turner · What's Love Got to Do with It (Extended 12" Remix) [2015 Remaster]. #ComingSoon #New: ¦"#Premio #Letterario #Roma #International 3° ed. 2026" #Teatro #Ghione - #Roma 7 #Marzo 2026, ore 20:15. Tanti facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.