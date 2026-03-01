la scogliera post apocalittica della scrittrice barbara molinari

Oggi alle 17, Irene Visentin incontrerà i lettori al circolo Leonardo, situato in Via Giuseppe Galliano 1 a Massa. L’appuntamento è organizzato dal circolo stesso, che si trova in un angolo artistico e culturale della città. La scrittrice sarà presente per discutere delle sue opere e condividere il suo lavoro con il pubblico.

Nuovo incontro con i lettori per la scrittrice Irene Visentin: oggi alle 17 sarà al circolo Leonardo, angolo artistico e culturale in Via Giuseppe Galliano 1 a Massa. Presenterà il suo romanzo “La Scogliera” dialogando con l’autrice Barbara Molinari, mentre le letture saranno a cura di Virginia Pescioli. Irene L. Visentin, di origine padovana e residente da qualche tempo tra le colline della Lunigiana, scrive nel mondo horror e weird. Nel 2019 esce il suo primo racconto ”Anita“ nell’antologia Carnaio e lo stesso anno la sua sceneggiatura Le Carnee viene selezionata tra i finalisti del Torino Horror Fantastic Film Fest. Del 2020 è la sua prima raccolta di racconti horror “I Tredici”, viene pubblicata in diverse antologie e riviste horror-grottesche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

