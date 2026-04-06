Lerici | tra palla pelosa poesia e burraco l’agenda dell’Unitre

L’Università delle tre età di Lerici ha pubblicato il calendario delle attività programmate dal 7 all’11 aprile. Tra gli eventi in programma ci sono partite di burraco, momenti dedicati alla poesia e incontri con la palla pelosa. Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’associazione e sono aperte ai partecipanti iscritti. La settimana prevede anche incontri di socializzazione e momenti di svago per gli iscritti.

L’Università delle tre età di Lerici ha reso noto il calendario delle attività previste tra il 7 e l’11 aprile. Il programma prevede una serie di incontri culturali, corsi linguistici e laboratori sociali distribuiti in diverse sedi del comune. La maggior parte degli appuntamenti si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune, con un orario di inizio fissato per le 16,30. Tra i momenti di rilievo spicca l’intervento di martedì 7, quando il dottor Paolo Ghiggini, che ricopre il ruolo di direttore di ricerca per il CNRS francese, terrà una conferenza dedicata al teorema della palla pelosa. Un ponte tra cultura internazionale e radici locali. Giovedì 9 l’attenzione si sposterà sulla Giornata Internazionale della Poesia con l’evento intitolato Versi per la pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici: tra palla pelosa, poesia e burraco l’agenda dell’Unitre Leggi anche: Pubblicato l’avviso di adesione Agenda Sud e Agenda Nord scaricabile dalla pagina dell’Istituto in PN 2127: webinar informativo di Fondazione Fenice. Solidarietà: un torneo di burraco per sostenere la neurofisiologia pediatrica dell'AoupPisa, 28 febbraio 2026 – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un torneo di burraco solidale.