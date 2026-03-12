Pubblicato l’avviso di adesione Agenda Sud e Agenda Nord scaricabile dalla pagina dell’Istituto in PN 2127 | webinar informativo di Fondazione Fenice

È stato pubblicato l’avviso di adesione per le iniziative Agenda Sud e Agenda Nord, disponibili per il download sulla pagina dell’Istituto in PN 2127. La comunicazione si riferisce al Decreto ministeriale n. 175, relativo a Agenda Sud, e al Decreto ministeriale n. 2027, riguardante invece Agenda Nord. La Fondazione Fenice organizza un webinar informativo dedicato a queste opportunità.

L’avviso di adesione riguarda il Decreto ministeriale n. 175 (Agenda Sud) e il Decreto ministeriale n. 176 (Agenda Nord) inseriti nel Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. Scopri le attività formative e gli aspetti operativi nel webinar gratuito di Fondazione Fenice il 17 Marzo 2026 ore 17.00. Agenda Sud e Agenda Nord finanziano ogni istituzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Agenda Sud: fondi europei per contrastare dispersione e divari nel MezzogiornoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la fase di adesione al piano Agenda Sud, un programma di interventi rivolto alle scuole del Mezzogiorno per rafforzare le competenze di base degl ... orizzontescuola.it