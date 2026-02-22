Sicilia in Vaticano | 391 comuni omaggiano la Pasqua a Papa Leone XIV

La tradizione pasquale siciliana ha coinvolto 391 comuni che hanno inviato un’opera artistica alla Santa Sede. La causa è la voglia di celebrare la fede e le radici culturali dell’isola. Un gruppo di artisti locali ha realizzato un grande pannello dipinto a mano, rappresentante simboli religiosi e scene della Pasqua siciliana. La consegna si è svolta ieri, davanti a numerosi rappresentanti civili e religiosi. La cerimonia ha riunito diverse comunità dell’isola in un gesto di rispetto e devozione.

Un Omaggio alla Fede Siciliana: Pasqua in Sicilia Approda in Vaticano. Un'opera monumentale che celebra la profonda spiritualità e le tradizioni secolari della Sicilia è stata consegnata a Papa Leone XIV presso la Santa Sede. Il libro, intitolato La Pasqua in Sicilia: itinerario storico, iconografico e religioso della Settimana Santa siciliana, rappresenta un'iniziativa senza precedenti che ha coinvolto quasi tutti i trecentonovantuno comuni dell'isola, le Pro Loco, associazioni culturali e oltre settanta fotografi siciliani. La consegna, avvenuta in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri, ha un significato simbolico particolarmente forte, segnando l'inizio del cammino quaresimale e sottolineando il ruolo centrale della Sicilia nel panorama religioso e culturale italiano.