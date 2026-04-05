Nel match dei quarti di finale della FA Cup, il West Ham e il Leeds United si sono affrontati al London Stadium. Durante la partita si sono verificati infortuni e sono stati effettuati ritorni di giocatori chiave, influenzando l’andamento dell’incontro. La partita si è conclusa con la qualificazione di entrambe le squadre ai quarti, segnando un passaggio importante nel cammino della competizione.

La tensione è palpabile al London Stadium, dove West Ham e Leeds United si preparano per una delle sfide più cruciali della stagione: i quarti di finale della FA Cup. La partita, fissata per questa domenica 5 aprile 2026 alle ore 17:29, vedrà due squadre che emergono da una pausa di due settimane, durante la quale ben 22 giocatori internazionali hanno rappresentato le loro nazioni. Il premio in palio è l’accesso a Wembley, ma il percorso sarà disseminato di incognite fisiche. Sulle gradinate e negli spogliatoi regna un clima di attesa febbrile. Da una parte, Daniel Farke descrive la situazione come una partita d’attesa riguardo a preoccupanti problemi di forma fisica, mentre Nuno Espirito Santo conferma che i suoi atleti infortunati stanno ancora subendo valutazioni mediche continue. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FA Cup: West Ham e Leeds ai quarti, infortuni e ritorni decisivi

West Ham-Leeds (FA Cup, 05-04-2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiUno tra West Ham e Leeds arriverà in semifinale di FA Cup e, sebbene, classifica di Premier League alla mano, entrambe le squadre fanno parte di quel...

West Ham-Leeds (FA Cup, 05-04-2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Potrebbero servire più di 90 minutiUno tra West Ham e Leeds arriverà in semifinale di FA Cup e, sebbene, classifica di Premier League alla mano, entrambe le squadre fanno parte di quel...

Temi più discussi: FA Cup | Tutte le partite dei quarti di finale su discovery+; Quarti di finale | West Ham - Leeds United in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico West Ham United-Leeds United: analisi e probabili formazioni 05/04/2026 FA Cup; FA Cup, risultati dei quarti: Arsenal out col Southampton. In semifinale, City e Chelsea.

Pronostico West Ham-Leeds: si viaggia sul doppio binarioWest Ham-Leeds è una gara dei quarti di finale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla Il West Ham viaggia sul doppio binario e continuerà a farlo. Perché se da un lato i padroni di casa sono ... ilveggente.it

Fa Cup: West Ham agli ottavi, 2-0 sul campo del Derby CountryIl West Ham conquista la qualificazione agli ottavi di finale di FA Cup. La formazione guidata da Moyes, con Emerson in campo dal primo minuto, ha trionfato con il punteggio di 2-0 sul campo del Derby ... football-magazine.it

L'ultima tripletta con il proprio club risaliva al 31 agosto 2024, in un 3-1 contro il West Ham Un digiuno troppo lungo per uno come Erling #Tuttosport #ManchesterCity #Haaland - facebook.com facebook