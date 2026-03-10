Bowen è determinato a realizzare il sogno della FA Cup con il West Ham dopo la vittoria ai rigori sul Brentford
Jarrod Bowen ha dichiarato di desiderare di vincere la FA Cup con il West Ham, dopo che la squadra ha superato il Brentford ai rigori e si è qualificata per i quarti di finale. La partita si è conclusa con una vittoria ai rigori, e Bowen ha espresso il suo entusiasmo per questa possibilità. La squadra ora si prepara a proseguire il cammino nella competizione.
2026-03-10 00:51:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Jarrod Bowen ha detto che sarebbe un “sogno” sollevare la FA Cup con il West Ham dopo aver aiutato la sua squadra a raggiungere i quarti di finale vincendo ai rigori sul Brentford. Bowen è andato a segno due volte nel quinto turno, ma i suoi gol sono stati bloccati da due gol di Igor Thiago in un pareggio per 2-2, con i padroni di casa che alla fine hanno prevalso 5-3 ai rigori per organizzare un quarto di finale contro il Leeds. È la prima volta in 10 anni che gli Hammers raggiungono questa fase della competizione, ma Bowen ha insistito che l’obiettivo degli Irons è quello di continuare i quarti e alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
