Jarrod Bowen ha dichiarato di desiderare di vincere la FA Cup con il West Ham, dopo che la squadra ha superato il Brentford ai rigori e si è qualificata per i quarti di finale. La partita si è conclusa con una vittoria ai rigori, e Bowen ha espresso il suo entusiasmo per questa possibilità. La squadra ora si prepara a proseguire il cammino nella competizione.

Jarrod Bowen ha detto che sarebbe un "sogno" sollevare la FA Cup con il West Ham dopo aver aiutato la sua squadra a raggiungere i quarti di finale vincendo ai rigori sul Brentford. Bowen è andato a segno due volte nel quinto turno, ma i suoi gol sono stati bloccati da due gol di Igor Thiago in un pareggio per 2-2, con i padroni di casa che alla fine hanno prevalso 5-3 ai rigori per organizzare un quarto di finale contro il Leeds. È la prima volta in 10 anni che gli Hammers raggiungono questa fase della competizione, ma Bowen ha insistito che l'obiettivo degli Irons è quello di continuare i quarti e alzare il trofeo.

© Justcalcio.com - Bowen è determinato a realizzare il “sogno” della FA Cup con il West Ham dopo la vittoria ai rigori sul Brentford

