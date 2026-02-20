Lecce Inter missione clean sheet al Via del Mare | Chivu punta alla settima gara senza reti subite contro i salentini I precedenti

Lecce e Inter si preparano alla sfida di domani al Via del Mare, con i nerazzurri determinati a mantenere la porta inviolata. Chivu mira alla settima partita consecutiva senza reti incassate contro i salentini, rafforzando la difesa. I precedenti tra le due squadre favoriscono l’Inter, che cerca di continuare questa serie positiva. La partita si presenta come un’occasione per rafforzare la propria solidità difensiva. I tifosi attendono con ansia l’inizio del match.

Inter News 24 Lecce Inter, i nerazzurri vogliono continuare la striscia positiva domani contro gli uomini di Di Francesco: i precedenti sorridono. Dopo il prezioso successo sulla Juventus, l’Inter di Cristian Chivu fa visita al Lecce per consolidare i suoi 61 punti in vetta alla classifica. I nerazzurri cercano conferme in un campo storicamente favorevole, puntando a mantenere il distacco di +7 sul Milan secondo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lecce Inter, missione clean sheet al Via del Mare: i precedenti. I precedenti sorridono al club milanese, capace di battere il Lecce in 31 occasioni su 39.🔗 Leggi su Internews24.com

