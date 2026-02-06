Lecce-Udinese ultima chiamata per Di Francesco | al Via del Mare passa il treno salvezza

Domani pomeriggio alle 15:00, il Via del Mare si prepara ad accogliere una partita decisiva per il Lecce. La squadra di Di Francesco ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione e affronta l’Udinese in un match chiave. I tifosi sperano in una vittoria che possa cambiare il destino del campionato.

Domenica 8 febbraio, alle ore 15:00, lo stadio Via del Mare ospiterà la sfida tra Lecce e Udinese, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, reduci dal pesante KO esterno contro il Torino e sprofondati al diciassettesimo posto in classifica, cercano punti vitali per interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive; di fronte troveranno una formazione friulana in piena ascesa, attualmente nona a quota 32 punti e rinvigorita dal recente successo interno contro la Roma, che ha proiettato gli uomini di Runjaic a ridosso della zona Coppe. Di Francesco sulla graticola: l’ombra dell’esonero avvolge il Lecce. 🔗 Leggi su Como1907news.com

