Domani pomeriggio alle 15:00, il Via del Mare si prepara ad accogliere una partita decisiva per il Lecce. La squadra di Di Francesco ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione e affronta l’Udinese in un match chiave. I tifosi sperano in una vittoria che possa cambiare il destino del campionato.

Domenica 8 febbraio, alle ore 15:00, lo stadio Via del Mare ospiterà la sfida tra Lecce e Udinese, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, reduci dal pesante KO esterno contro il Torino e sprofondati al diciassettesimo posto in classifica, cercano punti vitali per interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive; di fronte troveranno una formazione friulana in piena ascesa, attualmente nona a quota 32 punti e rinvigorita dal recente successo interno contro la Roma, che ha proiettato gli uomini di Runjaic a ridosso della zona Coppe. Di Francesco sulla graticola: l’ombra dell’esonero avvolge il Lecce. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lecce-Udinese, ultima chiamata per Di Francesco: al Via del Mare passa il treno salvezza

Approfondimenti su Lecce Udinese

Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina.

Il Lecce conquista una vittoria importante contro il Pisa, grazie a un gol di Stulic nella ripresa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Udinese-Roma, arbitra Sacchi: giallorossi imbattuti da 5 gare. L’ultima volta a Lecce; Lecce-Udinese, i precedenti: buona tendenza recente dei bianconeri a Via del Mare; Strefezza si presenta al Parma: Pronto a battagliare fino all’ultimo; Lecce-Udinese, Rapuano arbitro della sfida: designata la quaterna.

Lecce, in arrivo l’Udinese è il momento della verità«Contro l’Udinese, il Lecce ha a disposizione un solo risultato: la vittoria. La situazione di classifica dei salentini è complicata ed il momento che attraversano è delicato, in quanto nelle ultime o ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce-Udinese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Lecce-Udinese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 24ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Lecce, in arrivo l’Udinese è il momento della verità x.com

Il Lecce all'esame casalingo contro l'Udinese per cercare un decisivo cambio di passo in classifica. Eusebio Di Francesco ha il dubbio Stulic, che ha svolto lavoro differenziato. #ANSA facebook