Lecce-Atalanta 0-3 tris nerazzurro al Via del Mare

Nella 31ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha vinto in trasferta contro il Lecce con il risultato di 3-0. La partita si è giocata allo stadio Via del Mare, con i bergamaschi che si sono portati a un punto dalla Roma, sconfitta dall’Inter nella giornata precedente. Il Lecce si trova al terzultimo posto in classifica, con 27 punti.

(Adnkronos) – L'Atalanta batte il Lecce al Via del Mare nella 31esima giornata di Serie A: 0-3 il risultato finale, bergamaschi a -1 in classifica dalla Roma battuta ieri dall'Inter e salentini terzultimi a 27 punti. A sbloccare il match poco prima della mezz'ora di gara Scalvini su assist di De Ketelaere. Tentativo di raddoppio al 42' con Krstovic, tiro deviato in angolo da Falcone. Nella ripresa arriva il raddoppio di Ederson ma è fuorigioco e il risultato non cambia. Ci pensa però ancora Krstovic poco prima dello scadere dell'ora di gioco, 2-0 su nuovo assist di De Ketelaere. Tris Atalanta a cura di Raspadori al 73' lanciato da Pasalic. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lecce Atalanta 0-3: al Via del Mare comoda scampagnata nerazzurraPrestazione scialba dei giallorossi che si sfaldano appena gli ospiti trovano le misure.

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Lecce-Atalanta: 0-3. Niente da fare per i giallorossi, la Dea cala il tris - News x.com