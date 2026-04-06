Il Lecce non c' è e non tira mai in porta l' Atalanta passeggia al Via del Mare

Il Lecce si è presentato in campo senza riuscire a creare occasioni da gol, mentre l'Atalanta ha dominato il match al Via del Mare. I bergamaschi hanno controllato la partita senza grandi difficoltà, confermando una vittoria agevole. L'incontro ha segnato anche un risultato negativo per il tecnico campano, che non è riuscito a invertire la tendenza contro questa squadra giocando in casa.

Tre passi indietro per un Lecce troppo brutto per essere vero. L'Atalanta di Palladino passeggia al Via del Mare e conferma un doppio "tabù": l'allenatore campano qui vinse 6-0 con la Fiorentina a ottobre 2024 e la Dea - con Juric però - all'andata di gol ne fece quattro. Il Lecce perde 3-0 senza mai calciare in porta, con tutte le conclusioni che finiscono tristemente fuori. Alla Dea basta il minimo sforzo per vincere con convinzione. Di Francesco, orfano dal 1' di Coulibaly, Gandelman e Gallo, rinuncia per scelta a Stulic e rilancia Cheddira, sempre piuttosto spento. La migliore occasione in avvio capita sul piede di una delle "new entry", Fofana che calcia in modo sbilenco dal cuore dell'area di rigore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il Lecce non c'è (e non tira mai in porta), l'Atalanta passeggia al Via del Mare Leggi anche: Lecce-Atalanta diretta, Pasquetta al Via del Mare: Di Francesco per la missione sorpasso Leggi anche: Lo United cambia allenatore (Carrick per Amorim) e vince il derby: 2-0 al City che non tira mai in porta Temi più discussi: Senza curve e proiettato verso la provincia: lo stadio che Lecce voleva su viale Grassi; Lecce, voglia di correre aspettando l’Atalanta. Di Francesco carica: Sappiamo dover migliorare in zona gol; Atalanta, attenzione al Lecce: tutti i motivi per non fidarsi. I precedenti (e Di Francesco) inducono prudenza; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Lecce-Atalanta diretta: Krstovic segna e bacia il prato del Via del MareNatale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova ... msn.com Il ritorno di Nikola Krstovic al Via del MarePer la prima volta torna nello stadio dove è stato protagonista per due anni contro la squadra con cui ha messo a segno 20 reti in due stagioni. calciolecce.it Atalanta in vantaggio di un gol al Via del Mare facebook Next up: Lecce host La Dea at the Via del Mare #LecceAtalanta x.com