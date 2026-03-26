In una semifinale playoff, l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord con il punteggio di 2-0, assicurandosi così un posto in finale per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La partita si è svolta senza ulteriori tiri, con l’Italia che ha segnato due reti durante il match. La vittoria permette alla squadra di avanzare nel percorso di qualificazione.

L’ Italia supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Succede tutto nella ripresa con i gol di Sandro Tonali (56’) e Moise Kean (80’). ora gli Azzurri attendono la vincente tra Galles e Bosnia. Si torna in campo il 31 marzo in trasferta. Italia. Gianluigi Donnarumma sv - Mai impegnato. Serata di riposo per il capitano azzurro Gianluca Mancini 6.5 - Dà il suo apporto, azionando tanto Politano. Non era al meglio, dà un’ottima risposta. Alessandro Bastoni 6 - Schierato da centrale. Si prende un giallo ed esce anzitempo. Federico Gatti 6 - Chiude tutti i varchi con la solita grinta. Riccardo Calafiori 6 - Poco impegnato in fase difensiva, partecipa poco a quella offensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoff

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