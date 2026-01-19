Le pagelle del weekend estero | Muriqi 8 il pirata affonda il Bilbao Allarme City difesa da 4

Le pagelle del weekend internazionale: Muriqi si distingue con un 8, contribuendo alla vittoria del suo team sul Bilbao. Il Manchester City affronta una preoccupante debacle difensiva con una linea da quattro. Carrick inaugura con successo il suo primo derby contro il Manchester City. Real Madrid e Arsenal non brillano, mentre l'Aston Villa vive un fine settimana complicato. Un quadro variegato di risultati e prestazioni da analizzare nel dettaglio.

Ecco i promossi e bocciati del weekend appena concluso nei principali campionati esteri. La prima di Carrick è stata uno show, con lo United che nel derby col City è riuscito ad essere in campo tutto quello che non era stato finora: una squadra solida in difesa, vivace ed efficace in attacco. Insomma, una super potenza di questa Premier. La fortuna del debuttante o l’inizio di una vera rinascita? Occasione persa a Nottingham, ma alla fine della giornata ha un punto di vantaggio in più sulle inseguitrici. Solo che il secondo 0-0 consecutivo in campionato qualche dubbio lo fa venire. Sono pronti a prendersi questa Premier che nessun altro sembra volere? Aveva ragione Emery: l’Aston Villa non è da titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tripletta di Muriqi, Jovic ne fa 4, Dorgu brilla a Manchester: il weekend degli ex Serie A

Il weekend ha visto protagonisti vari ex giocatori della Serie A, con tripletta di Muriqi e il quarto gol di Jovic, mentre Dorgu si è messo in evidenza a Manchester. Weah ha aggiunto il suo contributo, ma l'attenzione rimane sul fallo di Brahim in finale di Coppa d'Africa, ricordato per il cucchiaio sbagliato. Un riepilogo di emozioni e prestazioni di ex italiani e non.

