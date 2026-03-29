Laboratori e passeggiate al via Riapre l’oasi di San Gherardo

Sono iniziati i laboratori e le passeggiate all’interno dell’oasi di San Gherardo, che ha riaperto le sue porte in vista della stagione primaverile. Questa riapertura permette di accedere nuovamente alle aree naturali e di partecipare a eventi dedicati alla scoperta dell’ambiente circostante. Le attività sono state pianificate per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo occasioni di approfondimento e svago.

La primavera porta con sé non solo nuove proposte, ma anche importanti occasioni per riscoprire insieme il proprio rapporto con la natura. Così l’oasi naturale di San Gherardo, riserva naturalistica situata lungo il tracciato della Via degli Dei, nel cuore di Sasso Marconi, è pronta a riaprire le sue porte: nel fine settimana di Pasqua tornerà infatti attivo il punto info-assistenza presso la Casa della Natura, un servizio in collaborazione con Ecosistema che fino a ottobre, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 17, offrirà accoglienza agli escursionisti in transito nella zona del lungofiume Reno e ai trekkers in viaggio sul celebre percorso.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laboratori e passeggiate al via. Riapre l’oasi di San Gherardo Articoli correlati Leggi anche: SPLENDIDA CORNICE: GEPPI CUCCIARI RIAPRE L’OASI FELICE DI RAI3 CON TANTI VIP Una selezione di notizie su San Gherardo Temi più discussi: Laboratori e passeggiate al via. Riapre l’oasi di San Gherardo; Sasso Marconi, l’Oasi naturale di San Gherardo riapre le porte; Eventi segnalati dai Comuni. SASSO M. (BO): L’Oasi naturale di San Gherardo riapre le porte: al via la stagione 2026 tra natura, scienza e laboratori di scopertaCon l’arrivo della primavera, si riaprono le porte dell’Oasi Naturale di San Gherardo, riserva naturalistica situata lungo il tracciato della Via degli Dei, nel cuore del territorio di Sasso Marconi. renonews.it Escursioni nell’oasi di San GherardoVisita guidata domenica prossima all'Oasi San Gherardo di Sasso Marconi: osservazione degli uccelli, conoscenza delle specie animali e vegetali, ascolto di suoni e melodie al tramonto. Un'esperienza ... ilrestodelcarlino.it Sasso Marconi, l’Oasi naturale di San Gherardo riapre le porte x.com Camminatori, segnaliamo un aggiornamento sulla deviazione da percorrere in caso di pioggia o presenza di fango nella tratta che dopo Bologna costeggia il Reno fino a poco prima dell'Oasi di San Gherardo. La Via della Lana e della Seta, solitamente pe - facebook.com facebook