L'Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo riapre le sue porte il 18 gennaio, offrendo visite guidate per scoprire le caratteristiche della natura locale. Dopo la pausa natalizia, torna un’opportunità per avvicinarsi all’ambiente naturale in modo educativo e rispettoso. Le visite sono pensate per tutti coloro che desiderano conoscere meglio il patrimonio ambientale della zona e trascorrere momenti di tranquillità immersi nella natura.

La pausa natalizia è finita, tutto pronto per la riapertura dei cancelli all’ Oasi naturalistica della Martesana di Pozzuolo, primo appuntamento il 18 di gennaio. Ed è definito, in linea di massima, il calendario integrale delle aperture 2026: il sito naturalistico gestito dal Wwf, nato sulle ceneri della cava di prestito Teem e pregiata area di ripopolamento e biodiversità, sarà aperto il 15 febbraio e 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio, 14 giugno e 12 luglio, 20 settembre e 18 ottobre, 15 novembre e 13 dicembre. "Naturalmente, e come negli anni passati - così i volontari dell’oasi sulla loro pagina - comunicheremo di volta in volta le aperture e i dettagli delle singole giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visite guidate alla scoperta della natura, l’Oasi riapre le porte

Leggi anche: Fiera del Libro, ripartono le visite guidate gratuite alla scoperta della Genova del passato

Leggi anche: Padule, partono le visite guidate. Osservazione, miti e racconti. I segreti della natura e i suoi ospiti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando arriva l'inverno...; Al via 28 visite guidate tra città e Riserva del Litorale Romano; Dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner: visita guidata di Villa Tasca; Castello di Padernello, nuovi percorsi di visita alla scoperta di ambienti restaurati.

Arte e natura - Il percorso guidato dedicato alla mostra «Arte e Natura» conduce alla scoperta di un periodo in cui le pietre sono protagoniste dell’arte e della pittura. ecodibergamo.it