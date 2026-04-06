Amanda Lear a Belve | Con Salvador Dalì niente sesso era impotente

Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, Amanda Lear ha condiviso alcuni dettagli riguardanti le sue relazioni passate con Salvador Dalì e David Bowie. La cantante ha spiegato che con Dalì non ci sono stati rapporti sessuali, motivando questa scelta con la presunta impotenza dell’artista. La puntata si concentra anche su altri episodi della vita della Lear, offrendo uno sguardo diretto sui suoi rapporti con artisti e musicisti.

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Amanda Lear si racconta fuori dagli schemi, tornando su alcuni dettagli delle relazioni con Dalì e David Bowie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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