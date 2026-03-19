Debiti con le crisi e le guerre sono i giovani a rischiare di più

In Italia, i giovani sono tra i gruppi più colpiti dai problemi finanziari causati da crisi e conflitti internazionali. Con l’aumento delle tensioni globali e delle guerre, molte famiglie si trovano a dover affrontare difficoltà economiche crescenti. Le difficoltà nel gestire i debiti e le spese quotidiane coinvolgono soprattutto chi è ancora in età da lavoro o studio.

Con lo scoppio di tante guerre lontane, ma insidiose per i nostri portafogli, bisogna capire quanto gli italiani riescono a gestire gli choc finanziari sempre più frequenti senza andare a gambe all’aria. Per rispondere alla domanda, aiuta il Consumer Payment Report 2025 realizzato da Intrum, società europea specializzata nella gestione del credito. Il rapporto misura la salute finanziaria dei consumatori attraverso un indice che, da zero a 100, suddivide la popolazione in fasce finanziariamente "fragili", "in equilibrio" o "resilienti". Ebbene, gli italiani hanno preso 81,9 punti, meglio dei tedeschi (80,3), ma dietro a Francia (82,5), Spagna (83,9) e Belgio (86,8). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Debiti, con le crisi e le guerre sono i giovani a rischiare di più Articoli correlati Sovraindebitamento in Italia, Lusiella Mastio (Osservatorio Finsight): “Oggi le coppie sono le più esposte al rischio debiti”Il fenomeno del sovraindebitamento continua a crescere in Italia e coinvolge sempre più famiglie, andando oltre l’idea tradizionale di difficoltà... Leggi anche: I giovani tra futuro e visione del mondo: denaro come primo valore, sono ottimisti ma temono le guerre Geyik Avcs | Gölün Etrafnda Gizlenen Dümanlar | Bölüm 3 - (Sesli Kitap) Tutto quello che riguarda Debiti con le crisi e le guerre sono i... Temi più discussi: Troppi debiti, la catena di crisi da evitare tra tassi in rialzo e corsa all'Ai; Tempesta su Tiscali: debiti per 75 milioni, redazione verso il licenziamento; Dagli Usa la slavina del debito privato che fa tremare i fondi; Madre travolta dai debiti torna a vivere dignitosamente: debito di oltre 100mila euro abbattuto del 60%. Il crac di Egea, spiegato. Dagli €800 milioni di debiti al processo degli ex managerIl caso Egea, spiegato bene. Dall’ascesa alla crisi, fino alla resa dei conti giudiziaria di una ex eccellenza piemontese. Con l’udienza preliminare fissata ad Asti oggi torna al centro del dibattito ... money.it Crisi d’impresa in forte aumento nel 2025: boom della composizione negoziataNel 2025 aumentano del 15,5% le procedure di crisi d’impresa. Cresce soprattutto la composizione negoziata, sempre più usata dalle PMI. diritto.it Le Olimpiadi spendono. Lo Stato paga. Non è più soltanto un sospetto, per la prima volta lo ammette la stessa Fondazione Milano Cortina, che in un carteggio riservato scrive che sarà il governo a saldare i debiti col Coni. O almeno così spera. Archiviata la ras - facebook.com facebook Milano-Cortina, i debiti con il Coni li salda il governo. @lVendemiale x.com