Spazio e subacquea | Italia in prima fila Le minacce ibride sono molto probabili

In un contesto segnato dalla guerra di aggressione contro l’Ucraina e dall’intensificarsi di minacce ibride e cyber, lo spazio e la subacquea stanno acquisendo un ruolo sempre più determinante negli equilibri globali della difesa. Starlink, la rete di circa 7mila satelliti di Elon Musk è un sistema di comunicazione determinante. Ma la sicurezza passa anche dagli abissi. I cavi sottomarini, come dimostra quanto è accaduto nei mesi passati nel Mar Baltico, sono sempre più obiettivi strategici. L’Italia, sottolinea Karolina Muti, responsabile di ricerca nel programma “Difesa, sicurezza e spazio” presso lo Iai, l’Istituto Affari Internazionali, è in prima linea.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Portolano sulle nuove minacce ibride: “L’Italia deve farsi trovare pronta, formeremo 10mila unità sull’IA”Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alle nuove minacce ibride, evidenziando l’impegno dell’Italia nel formare 10.

Leggi anche: Roberto Cingolani: «Il nostro scudo blinda l?Europa, ma le minacce sono molto serie. Non dobbiamo essere aggredibili»

Musumeci: Sulla legislazione per lo spazio e la dimensione subacquea Italia sarà riferimentoRoma, 19 nov. (Adnkronos) - Saremo l’unico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche ... notizie.tiscali.it

Pontecorvo (Leonardo), 'alleanze anche per sicurezza subacquea'La sicurezza della dimensione subacquea è passata da tema di nicchia a priorità strategica assoluta. Chi controlla, o può negare, lo spazio sottomarino controlla gran parte dell'economia e delle ... ansa.it

