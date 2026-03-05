Le foto dell'usignolo di fiume piccolo ma dal canto potentissimo | dove vedere l'uccello megafono in Italia

Le foto dell'usignolo di fiume, un piccolo uccello noto per il canto molto forte, sono state diffuse di recente. Si tratta di una specie che si può osservare in alcune zone umide italiane, dove è spesso presente durante le stagioni di migrazione e nidificazione. Gli appassionati di birdwatching si muovono in queste aree per cercare di avvistarla e documentarla, facendo attenzione ai punti più frequentati da questa specie.

Per gli appassionati di birdwatching che frequentano le zone umide, l'usignolo di fiume (Cettia cetti) è spesso la prima specie segnata sul taccuino. Del resto, lo si sente cantare anche a grande distanza grazie al suo richiamo fragoroso, tonante e inconfondibile. È sorprendente alla luce delle piccole dimensioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avvistare e fotografare questo bellissimo uccello varie volte in Italia.

