Kalulu parla per la prima volta dell'espulsione in Inter-Juve | Alla fine la squalifica è rimasta

Pierre Kalulu ha parlato per la prima volta dell'espulsione subita in Inter-Juventus e delle polemiche che ci sono state nei giorni successivi: "Hanno parlato in tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kalulu: Dopo l'Inter ho spento il cellulare. Tanti hanno parlato, ma la squalifica è rimastaDopo il derby d’Italia, Pierre Kalulu ha spento il telefono. Meglio non leggere: Non volevo alimentare la frustrazione, ha spiegato. tuttomercatoweb.com

Juventus, Gravina e il no a Kalulu per la grazia: il retroscena sulle mosse di ComolliIl doppio schiaffo a Madama era stato messo in preventivo, perchè la società ha deciso di fare egualmente ricorso, sul web scoppia la polemica ... sport.virgilio.it

Pavan: “Inter-Juve falsata al 40’, non paragonabile ad Atalanta-Napoli” Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve, entra nel confronto sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane e lo fa con una posizione netta. Il paragone tra Atalanta-Napoli e Inter-Juvent - facebook.com facebook

Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca palla x.com