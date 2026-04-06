Alle ore serali si giocherà la partita tra Napoli e Milan, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si svolgerà allo stadio Maradona e vedrà in campo le squadre allenate da Conte e Allegri. Le squadre sono pronte a scendere in campo, con le formazioni confermate e disponibili per la partita di questa sera.

Tutto pronto al Maradona per il posticipo serale tra il Napoli di Conte e il Milan di Allegri. Problemi per il tecnico azzurro che deve rinunciare a Rasmus Hojlund per un virus intestinale. Con Lukaku non disponibile, sarà il brasiliano Giovane a guidare l’attacco partenopeo. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri Caressa, Mauro e Vialli, ironia su Sarri: “Ha la febbre?La prende lui per non farla prendere ai giocatori. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli: Idrissi titolare con ScottiTra pochi minuti Milan e Napoli, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 26^ giornata...

Primavera 1, Milan-Napoli in diretta: le formazioni ufficiali | LIVE NEWSSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo...

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Modric riposa, tocca a Jashari

Temi più discussi: Napoli, la probabile formazione contro il Milan: Conte cala il poker d'assi; Napoli-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Napoli-Milan a Pasquetta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Milan, con il Napoli Leao dalla panchina: in attacco è corsa a due tra Gimenez e Nkunku.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: le decisioni di Conte e Allegri sul vice Hojlund, su Leao e PulisicNapoli-Milan, le formazioni ufficiali: le decisioni di Conte e Allegri sul vice Hojlund, bloccato dalla febbre, e su Leao e Pulisic, reduci da infortuni. sport.virgilio.it

Napoli-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Napoli-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, calcio d'inizio alle ore 20:45 facebook

Serie A: pari Como, Atalanta ok. Ora Juve-Genoa, poi Napoli-Milan x.com