Primavera 1 Milan-Napoli in diretta | le formazioni ufficiali | LIVE NEWS
Il Milan e il Napoli si affrontano oggi allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, nell'incontro valido per la 26ª giornata del campionato Primavera 1 2025-26. La partita si svolge in un impianto all'aperto, davanti a numerosi tifosi delle due squadre. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. La sfida si gioca con grande entusiasmo e determinazione da parte dei giovani calciatori. La partita è visibile in diretta.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo 'Sportitalia Viallage'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Dario Rocco. MILAN: Bouyer, Nolli, Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic, Perera; Scotti, Zaramella, Idrissi. A disposizione: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; M. Cisse, Plazzotta; Domni?ei, Perina, Petrone. Allenatore: Giovanni Renna. NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Baridò, Genovese, Olivieri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
