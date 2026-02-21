Primavera 1 Milan-Napoli in diretta | le formazioni ufficiali | LIVE NEWS

Il Milan e il Napoli si affrontano oggi allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, nell'incontro valido per la 26ª giornata del campionato Primavera 1 2025-26. La partita si svolge in un impianto all'aperto, davanti a numerosi tifosi delle due squadre. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. La sfida si gioca con grande entusiasmo e determinazione da parte dei giovani calciatori. La partita è visibile in diretta.

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Napoli in diretta: le formazioni ufficiali | LIVE NEWS