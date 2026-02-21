Primavera 1 le formazioni ufficiali di Milan-Napoli | Idrissi titolare con Scotti

Il Milan e il Napoli scendono in campo nella 26ª giornata di Primavera 1, con le formazioni ufficiali annunciate da Renna e Rocco. Idrissi partirà titolare nel reparto offensivo dei rossoneri, mentre Scotti difenderà i pali dei partenopei. La partita si gioca allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, dove le due squadre puntano a consolidare la loro posizione in classifica. I giovani promettono un match acceso e combattuto.

© Pianetamilan.it - Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli: Idrissi titolare con Scotti

Tra pochi minuti Milan e Napoli, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna vogliono dare seguito alla bella vittoria arrivata contro il Genoa la scorsa settimana. Sulla propria strada il Napoli di Dario Rocco che all'andata fermò i rossoneri sull'1-1 grazie a un gol che sa di beffa arrivato allo scadere. Entrambe le squadre non godono di una posizione in classifica ottimale, per questo è lecito aspettarsi una gara ricca di emozioni per trovare la vittoria che varrebbe tanto per i due club.