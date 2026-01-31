Napoli-Fiorentina le formazioni ufficiali | Conte sceglie Gutierrez Vanoli con Solomon e Piccoli

Questa sera si gioca Napoli-Fiorentina, una partita importante per entrambe le squadre. Il Napoli di Conte deve fare a meno di diversi giocatori chiave, tra cui Rrahmani, Politano e Anguissa, e si affiderà a Gutierrez in attacco. La Fiorentina, invece, punta su Solomon e Piccoli, che sono stati scelti dal tecnico Vanoli per cercare di conquistare i tre punti. La partita si presenta equilibrata, con le due squadre che cercano di mettere in campo le forze migliori nonostante le assenze.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Per Conte scelte praticamente obbligate, date le tantissime assenze: sono fuori Rrahmani, Politano, Mazzocchi, De Bruyne, Neres, Anguissa, Gilmour. Ceduti Lucca e Lang. Lato Fiorentina invece Vanoli tenterà di mantenersi a galla nella lotta per non retrocedere, lì dove il pericolo sembrava scampato qualche giornata fa con delle vittorie di fila promettenti. Fiorentina che ha anche perso in casa contro il Como in settimana in Coppa Italia, mentre il Napoli è reduce dall’impegno in Champions contro il Chelsea. Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina sono state annunciate un'ora prima del match, previsto per le 15 di oggi, 18 gennaio 2026.

