In fiamme il sottotetto di una palazzina a due piani sul posto i vigili del fuoco

Un incendio ha devastato il sottotetto di una palazzina di due piani in via Zara a Jesi, provocando il fumo che si alza denso nel cielo. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i residenti a mettersi in salvo e attirando l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Le squadre stanno lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, mentre i residenti assistono impotenti alla scena. La causa dell’incendio è ancora da accertare.

JESI - I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Zara per l'incendio di un sottotetto di una palazzina di due piani. Sul posto le squadre di Jesi e Ancona, con autobotte e autoscala, che stanno provvedendo alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.