Le false confidenze di Pierre de Marivaux in scena al Teatro Argentina

Lo spettacolo, infatti, propone una visione contemporanea di questo capolavoro del Settecento francese, rivelando Marivaux come un acuto osservatore delle metamorfosi dell’animo umano. La vicenda si snoda attorno a un inganno deliberato e a un ossimoro programmatico già presente nel titolo. In un intreccio dove il denaro e l’interesse economico occupano una posizione centrale, senza mai riuscire a governare del tutto il destino, i personaggi si muovono in un labirinto di confessioni e menzogne, recitando la verità mentre la dissimulano. Al centro della trama, il giovane Dorante, nobile decaduto, si fa assumere come amministratore dalla ricca vedova Araminta con l’obiettivo di farla innamorare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Furore di John Steinbeck va in scena al Teatro ArgentinaIl potente capolavoro della narrativa americana, scritto nel 1939 e da subito divenuto un best-seller, rivive ancora una volta, adattato per la scena...

Manuela Villa in scena al Teatro Tirso De MolinaManuela Villa: L’Alba di un’Anima sotto un Manto di StelleDal 12 al 15 febbraio al Teatro Tirso de Molinadi Maria CuonoEsistono voci che si ascoltano...

Le false confidenze – intervista al regista Arturo Cirillo

Amori, intrighi e interessi Servillo e «Le false confidenze»Le parole incantano, illudono, ingannano, offrono dannazione e pace. E in teatro, incarnate, dominano come un padrone, sottolineate da gesti, sguardi, silenzi. Un potere che Pierre Carlet de Chamblain ... ilgiornale.it

LE FALSE CONFIDENZE DI SERVILLO«L'amore ostacolato dall'interesse, dagli intrighi, soffocato dal denaro» spiega Toni Servillo è il tema centrale de Le false confidenze di Marivaux, lo spettacolo in scena alla Sala Assoli del Teatro ... ilmanifesto.it