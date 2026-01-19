Manuela Villa in scena al Teatro Tirso De Molina

Dal 12 al 15 febbraio, il Teatro Tirso de Molina ospita Manuela Villa, un appuntamento dedicato alla musica e all’interpretazione. Attraverso questa performance, si esplora il percorso artistico e umano dell’artista, offrendo al pubblico un’esperienza intima e autentica. Un’occasione per avvicinarsi alle voci che si fanno parte di noi, in un contesto sobrio e di qualità.

Manuela Villa: L'Alba di un'Anima sotto un Manto di StelleDal 12 al 15 febbraio al Teatro Tirso de Molinadi Maria CuonoEsistono voci che si ascoltano e voci che si abitano. Quella di Manuela Villa non è solo un prodigio della natura; è un luogo dell'anima, un rifugio dove la melodia si fa carne e.

Manuela Villa a teatro con "Sotto un manto di stelle - Dedicato alla canzone romana" - 30, Manuela Villa porterà in scena al Teatro Ghione di Roma "Sotto un manto di stelle – Dedicato alla canzone romana", uno spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco ...

