Stasera, lunedì 6 aprile 2026, viene trasmessa la seconda puntata della serie dedicata alle donne della Bibbia. La puntata approfondisce le storie di alcune figure femminili presenti nei testi sacri, con un cast che include interpreti di diversi ruoli. La narrazione si concentra sugli eventi principali delle loro vicende e sui momenti chiave della loro vita, offrendo uno sguardo dettagliato sui personaggi femminili di quella tradizione religiosa.

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. La profezia divide la casa: Isacco sostiene il diritto del maggiore, Rebecca vede nel minore l’eletto per la discendenza. Sul letto di morte, Abramo ribadisce la volontà del Signore, riaccendendo un contrasto che segnerà il futuro della famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le donne della Bibbia: trama e cast della seconda puntata

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Finale stasera per la miniserie biblica Le donne della Bibbia. La chiave di lettura è raccontare le fondamenta dell’Antico testamento attraverso le sue protagoniste. Dopo le storie di Sara, Agar e Rebecca (prima puntata), tocca a Lia e Rachele che compaiono n facebook

Per Pasqua e Pasquetta Canale 5 propone "Le Donne della Bibbia", miniserie con protagoniste cinque figure chiave dell'Antico Testamento x.com