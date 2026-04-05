Questa sera, domenica 5 aprile 2026, viene trasmessa la prima puntata di “Le donne della Bibbia”. La puntata approfondisce le storie di alcune figure femminili presenti nei testi sacri, offrendo un’analisi delle loro vicende. La trasmissione include una narrazione delle vicende e un cast di attori che interpreta i personaggi biblici. La durata dell’episodio e le modalità di trasmissione sono state comunicate poco prima della messa in onda.

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Sarah è sposata con Abramo, un uomo chiamato da Dio a lasciare la sua terra per una nuova promessa: diventare padre di una grande nazione. Tuttavia, Sarah è sterile e, non vedendo realizzarsi la promessa, propone ad Abramo di avere un figlio tramite la sua serva egiziana, Hagar. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntata

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Temi più discussi: Le donne della Bibbia - Domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5; Le donne della Bibbia, stasera e domani in tv: trama, cast, quante puntate sono; Le donne della Bibbia, una serie epica girata tra Roma e Matera; Per le feste pasquali arrivano 'Le donne della Bibbia' con Minnie Driver e Blu Hunt.

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Per la serata di Pasqua Canale 5 ha scelto il film Tv in due serate Le donne della Bibbia >>> https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/le-donne-della-bibbia-arriva-su-canale-5-cosa-vedremo-a-pasqua - facebook.com facebook

Nella Bibbia, i piccoli fanno la storia. Occorre confidare nella provvidenza di Dio anche quando prevale il senso di impotenza o di insufficienza, perché noi crediamo che il Regno di Dio è simile a un minuscolo seme che diventa un albero (Mt 13, 31-32). #Viag x.com