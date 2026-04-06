Questa sera vanno in onda gli ultimi episodi di Le donne della Bibbia, miniserie che racconta le origini della fede attraverso le storie di cinque donne, figure centrali dell'Antico Testamento. Va in onda questa sera, lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5 l'ultimo appuntamento con Le donne della Bibbia, la miniserie girata tra Roma e Matera che racconta le origini della fede attraverso lo sguardo di cinque donne straordinarie, figure centrali dell'Antico Testamento. Il racconto epico si basa sul primo testo della Bibbia: Il libro della Genesi. Le donne della Bibbia: Riepilogo dei primi tre episodi La miniserie è composta da sei episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le donne della Bibbia stasera su Canale 5: trama cast dell'ultima puntata

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PASQUA La Bibbia (The Bible: in the Beginning...) è un film del 1966 diretto da John Huston. facebook

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