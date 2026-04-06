Le api sanno che sta arrivando un temporale prima degli umani | ecco come funziona il loro radar naturale

Le api sono in grado di avvertire l’arrivo di un temporale con largo anticipo rispetto agli umani, grazie a un sistema sensoriale altamente sviluppato. Prima che le nubi si addensino e i fulmini si facciano notare, queste insetti percepiscono variazioni di pressione atmosferica e segnali elettrici nell’aria. Questa capacità permette loro di reagire in modo tempestivo, proteggendo la colonia e adattando il comportamento alle condizioni meteorologiche in rapido cambiamento.

Le api possiedono una straordinaria capacità di percepire l’arrivo di un temporale molto prima degli esseri umani, agendo come veri e propri barometri viventi. Grazie a una combinazione di sensori biologici che rilevano variazioni di pressione atmosferica, umidità e temperatura, questi impollinatori riescono ad anticipare le precipitazioni e a mettersi in salvo all’interno dell’alveare. Quando il cielo inizia a rannuvolarsi, il loro comportamento muta radicalmente: le attività di foraggiamento si interrompono bruscamente per dare priorità alla protezione della colonia. Questa sensibilità non è frutto del caso, ma di un’anatomia finemente evoluta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le api sanno che sta arrivando un temporale prima degli umani: ecco come funziona il loro radar naturale Leggi anche: “Discombobulator”, l’arma segreta degli Usa che paralizza gli umani e oscura i radar. Trump: “Esiste davvero” Leggi anche: Moltbook, il social network dove le intelligenze artificiali parlano tra loro e gli umani sono solo spettatori: come funziona