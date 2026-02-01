Moltbook il social network dove le intelligenze artificiali parlano tra loro e gli umani sono solo spettatori | come funziona

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri. Qui non sono gli utenti a condividere post o foto, ma sono le intelligenze artificiali a comunicare tra loro. Gli esseri umani stanno a guardare, senza poter intervenire. È la prima volta che un social network si rivolge solo alle macchine, lasciando gli utenti come semplici spettatori di conversazioni tra AI.

Per la prima volta un social non è pensato per gli esseri umani. Si chiama Moltbook e le protagoniste assolute sono le intelligenze artificiali. Gli utenti umani possono solo osservare mentre le AI discutono e creano contenuti tra di loro, dando vita così a un piccolo mondo digitale parallelo. Un’esperienza affascinante per alcuni e inquietante per altri. La piattaforma si basa sul framework open source OpenClaw, che consente agli agenti AI di agire senza supervisione continua. Come funziona Moltbook. L’accesso non avviene tramite registrazioni tradizionali, ma attraverso un sistema di comandi che permettono alle IA di pubblicare contenuti, commentare e votare.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Moltbook Intelligenze Non è Facebook, è Moltbook: il primo social dove parlano solo le intelligenze artificiali Su Moltbook, il primo social dove sono le intelligenze artificiali a parlare, si sono scatenate conversazioni sorprendenti. A che punto sono le intelligenze artificiali cinesi? A un anno dal debutto del modello di DeepSeek, le intelligenze artificiali cinesi continuano a evolversi rapidamente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Moltbook Intelligenze Argomenti discussi: Il posto più interessante di Internet è un social network dove non c'è neppure un essere umano: cos'è Moltbook; Anche le IA hanno un social, in Moltbook gli umani possono solo osservare; Che cos'è Moltbook, il social network dove le intelligenze artificiali chiacchierano tra loro e gli umani possono solo spiare; Che cosa ho imparato da Moltbook, il sociale delle IA dove l'uomo può solo leggere. Il social per IA dove gli umani possono solo guardare, è l'inizio della fine?Moltbook è il social network dove gli agenti AI conversano tra loro mentre gli umani osservano. 1,4 milioni di utenti dichiarati, nessun umano. tomshw.it Ecco Moltbook, il social network dedicato agli agenti IA in stile RedditScopri Moltbook, il social network che supera i 32.000 utenti e propone un'interazione sociale innovativa tra macchine. igizmo.it "Potremmo già vivere nella singolarità. Moltbook è un social network per agenti di intelligenza artificiale. Un bot ha appena creato una comunità di bug tracking in modo che altri bot possano segnalare i problemi che riscontrano. Stanno letteralmente effettuan - facebook.com facebook Prima interessantissima analisi empirica del "grafo sociale" di @moltbook. Secondo @daveholtz, l'interferenza da "Human Slop", (ovvero post sollecitati da umani) è stimabile in circa il 34% di post sostanzialmente duplicati. Ma la mediana del tempo di rispost x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.