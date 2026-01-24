Il “Discombobulator” è presentato da Donald Trump come un’arma segreta degli Stati Uniti in grado di disorientare le persone e disturbare i sistemi radar. La sua esistenza, confermata dall’ex presidente, ha suscitato molte discussioni, anche in relazione a un presunto impiego durante un’operazione militare a Caracas. Tuttavia, rimane oggetto di dibattito se si tratti di una tecnologia reale o di un’ipotesi.

Trump lo chiama “arma sonica segreta che nessuno ha”. Leggenda, bufala di Trump o vera arma segreta già utilizzata in Venezuela? Donald Trump ha rotto gli indugi e ha confermato l’esistenza del ‘ Discombobulator’, un’arma che disorienterebbe i nemici e scombussolerebbe i sistemi radar e difensivi, come ha spiegato al New York Pos t sostenendo che è stato ”fondamentale” nel raid condotto dai militari americani a Caracas per la cattura del deposto presidente venezuelano Nicolas Maduro. I segreti sul “Discombobulator”, l’arma segreta di Trump. ”Del Discombobulator non mi è permesso parlarne”, ha detto Trump durante un’intervista esclusiva al New York Post nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Discombobulator”, l’arma segreta degli Usa che paralizza gli umani e oscura i radar. Trump: “Esiste davvero”

Trump svela la super arma segreta: “Abbiamo usato il Discombobulator in Venezuela”Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, gli Stati Uniti avrebbero impiegato una cosiddetta 'super arma segreta' durante un’operazione in Venezuela, utilizzando un dispositivo chiamato Discombobulator.

