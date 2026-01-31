La Bcc torna a entrare nella classifica delle migliori aziende in cui lavorare. Dopo due anni, l’istituto bancario si conferma tra i posti più ambiti per i dipendenti, dimostrando stabilità e attenzione alle esigenze del personale. La notizia arriva in un momento in cui molte aziende cercano di attrarre e trattenere i talenti.

A distanza di due anni dalla prima rilevazione, la Bcc si vede confermata la certificazione fra le migliori aziende in cui lavorare. Infatti è stata di recente ripetuta l’indagine sul clima aziendale, svolta da una delle più importanti società di ricerca e consulenza organizzativa, ’ Great Place to Work ’, che da 40 anni analizza gli ambienti di lavoro. Facendo seguito alla ricerca del 2023, sono stati così raccolte e analizzate le opinioni dei collaboratori e la loro esperienza (come viene fatto con cadenza biennale in più di 10.000 aziende, sparse in tutto il mondo). La Bcc ha quindi riottenuto la certificazione e l’inserimento nella classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migliori aziende in cui lavorare, in classifica c’è anche la Bcc

Approfondimenti su Bcc Aziende

