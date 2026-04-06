LBA | Brescia e Virtus al comando Milano risale e scuote la vetta

Dopo la 25^ giornata del campionato di pallacanestro di Serie A, Brescia e Virtus si trovano in testa alla classifica, mentre Milano ha sorpassato alcune squadre e si è posizionata al terzo posto. La graduatoria si è assottigliata in questo punto della stagione, con molte formazioni che si contendono le prime posizioni. La regular season si avvicina alla sua fase conclusiva e le posizioni in classifica stanno cambiando di settimana in settimana.

Brescia e Virtus guidano la LBA dopo la 25^ giornata, mentre Milano risale al terzo posto. La classifica si compatta in un momento decisivo della stagione. Il cammino di Brescia ha subito un’accelerazione decisiva. Grazie a un successo netto contro Napoli, la squadra ha raggiunto i 36 punti, pareggiando il record di 18 vittorie e 5 sconfitte della Virtus. Nonostante l’uguaglianza in punteggio, il primato resta fragile per i leoni. Il dato tecnico che pesa è l’estremità degli scontri diretti, entrambi persi da Brescia contro la Virtus. La domenica di Pasqua ha invece il risveglio di Milano. Un risultato ottenuto in volata contro Reggio Emilia permette ai meneghini di recuperare la terza posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LBA: Brescia e Virtus al comando, Milano risale e scuote la vetta Virtus, colpo esterno a Brescia: Morgan e Alston trascinano i bianconeri in vetta alla LBAUna Virtus Bologna solida e autoritaria espugna il PalaLeonessa, superando la Germani Brescia per 79-87. Basket, Serie: Brescia batte Milano e torna sola in vetta. Trento sgambetta la VirtusBologna, 1° febbraio 2026 – Al termine della diciottesima giornata del campionato di Serie A di basket, decisamente ricca di colpi di scena, la... Temi più discussi: Serie A Basket, Brescia Napoli: orari e dove vedere; Virtus Bologna, under 22 IBSA: Eyes On di marzo - Francesco Ferrari; BM ON LBA/ Brescia accelera nella ripresa: Napoli ko 100-85 – di Eugenio Petrillo; Ndour-show, Brescia batte Napoli e aggancia la Virtus. Trieste di misura a Varese, cade Sassari con Cantù. Virtus Bologna-Venezia, il risultato della partita in diretta su Sky Sport UnoLeggi su Sky Sport l'articolo Virtus Bologna-Venezia, il risultato della partita di Lega Basket in diretta dalle 20 ... sport.sky.it Pronostici LBA giornata 25Pronostici LBA giornata 25. Analisi, guida tv, programma completo, quote e big match sul prossimo turno del campionato di pallacanestro italiana. betitaliaweb.it Operato martedì scorso per un problema cardiaco, l'ex allenatore di Inter e Brescia ha manifestato una nuova insorgenza di gravi aritmie nella notte, con conseguente aggravamento del quadro clinico facebook Mazzone, Baggio, Collina… this is perfect. *in Brescia x.com