Virtus colpo esterno a Brescia | Morgan e Alston trascinano i bianconeri in vetta alla LBA
La Virtus Bologna conquista un’importante vittoria in trasferta contro Brescia. Morgan e Alston trascinano i bianconeri, che chiudono con un punteggio di 79-87, portandosi in vetta alla classifica della Serie A. La squadra di Bologna si conferma solida e determinata, superando una Germani Brescia agguerrita al PalaLeonessa.
Una Virtus Bologna solida e autoritaria espugna il PalaLeonessa, superando la Germani Brescia per 79-87. Una prova corale di spessore per gli uomini di coach Ivanovic (supportati dai 16 punti di un ispirato Morgan), capaci di condurre il match per ampi tratti e di respingere ogni tentativo di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Virtus Bologna Brescia
Virtus, colpo esterno sul campo della Vanoli Cremona: Morgan e Alston trascinano le Vu Nere
La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante sul campo della Vanoli Cremona, grazie a una prestazione solida e di squadra.
La Virtus non trema a Trieste: Morgan e Alston Jr trascinano le Vu Nere al successo
La Virtus Olidata Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, grazie alle prestazioni di Morgan e Alston Jr.
Ultime notizie su Virtus Bologna Brescia
Argomenti discussi: La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola; Colpo esterno del Castelpoto: la Virtus Monteforte cede 1-3 nello scontro salvezza; Virtus, Ivanovic duro dopo il tracollo con l'Olympiacos: Abbiamo giocato solo 10 minuti; Basket, colpo Brescia a Milano. Trento supera la Virtus Bologna nel 18esimo turno di Serie A.
Brescia-Virtus Bologna, prova di forza delle V nere (87-79) e primo posto condiviso: Niang uomo partitaLa vittoria riporta la Virtus al primo posto in classifica con il vantaggio del doppio confronto diretto con i lombardi. Ora l'Eurolega con l'Efes ... corrieredibologna.corriere.it
Chievo Verona cinico e solido: 2-0 alla Virtus Ciserano BergamoDiretta Virtus Ciserano Bergamo-Chievo Verona di Domenica 25 gennaio 2026: colpo esterno dei gialloblù con reti di Costantino e Prandini ... calciomagazine.net
VIRTUS BOLOGNA, FARI PUNTATI SU RASHEED BELLO di #EUGENIOPETRILLO Come aveva preannunciato un colpo in entrata stava per arrivare in casa ! Le rotazioni degli esterni erano in debito d’ facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.