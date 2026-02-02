Dopo una partita intensa, la Germani Brescia ha battuto Milano e si piazza in cima alla classifica della Serie A. La squadra di casa ha preso il comando fin dall'inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Trento ha invece sorpreso tutti e ha vinto contro Virtus Bologna, chiudendo la giornata con due risultati importanti.

Bologna, 1° febbraio 2026 – Al termine della diciottesima giornata del campionato di Serie A di basket, decisamente ricca di colpi di scena, la Germani Brescia si è ritrovata da sola in vetta alla classifica. La formazione biancoblù, nonostante la pesante assenza di Nikola Ivanovic, ha infatti battuto l’EA7 Emporio Armani Milano imponendosi nel derby lombardo per 90-81 (sesto sigillo di fila per i biancoblù) e staccato di due punti la Virtus Bologna, sconfitta in casa da Trento. Dopo essere finita a -14 nel corso del secondo quarto (36-22), la Germani ha rialzato la testa e, affidandosi a uno scatenato Amedeo Della Valle (31 punti con 1415 ai liberi, 7, assist, 8 falli subiti e 5 rimbalzi per un complessivo 38 di valutazione) e a Miro Bilan (17 punti e 14 rimbalzi), ha riaperto i giochi per poi piazzare il colpo di reni vincente grazie a due triple mortifere di Della Valle negli ultimi due minuti di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie: Brescia batte Milano e torna sola in vetta. Trento sgambetta la Virtus

Basket: Serie A, Virtus Bologna ko, Brescia batte Olimpia MilanoNel diciottesimo turno di Serie A di basket Brescia continua a vincere: la Germani va in vetta solitaria imponendosi 90-81 all’Unipol Forum contro Milano, decisivo un super Della Valle da 31 punti. Bo ... napolimagazine.com

Basket, colpo Brescia a Milano. Trento supera la Virtus Bologna nel 18esimo turno di Serie ASi è da poco conclusa la diciottesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Nel ricco programma della domenica, sono state sei le partite giocate ... oasport.it

