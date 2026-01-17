Ponte di Brivio a marzo la chiusura per i lavori | stop ai mezzi pesanti dal 26 gennaio

A partire dal 26 gennaio, la circolazione dei mezzi pesanti sul ponte di Brivio sarà limitata in vista dei lavori di manutenzione. I lavori, che inizieranno a marzo e dureranno circa 15 mesi, comporteranno la chiusura completa del ponte per consentire i lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, saranno adottate misure temporanee per garantire la sicurezza e la mobilità nella zona.

I lavori prenderanno il via a marzo e si estenderanno per circa 15 mesi, mentre dal 26 gennaio la circolazione sul ponte sarà oggetto di limitazione per i mezzi pesanti e sarà poi interrotta quando verrà avviato il cantiere. È quanto emerso dalla riunione di aggiornamento, venerdì 16 gennaio in Prefettura, in merito agli imminenti lavori che interesseranno il Ponte di Brivio, l'importante passaggio viario al confine tra le province di Bergamo e di Lecco per cui sono stati pianificati dei lavori finalizzati a mantenere in sicurezza l'infrastruttura, che comporteranno la temporanea chiusura della stessa con conseguenti modifiche alla viabilità dell'area.

