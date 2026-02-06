Assi di forza | via Cantore potrebbe non cambiare assetto ma è ipotesi stop ai mezzi pesanti

La via Cantore potrebbe rimanere così com’è, almeno per ora. Il Comune sta valutando una soluzione per evitare cambiamenti e mantenere la configurazione attuale, senza però escludere uno stop ai mezzi pesanti. La decisione sarà presa nelle prossime settimane.

C'è una soluzione che potrebbe consentire al Comune di mantenere la configurazione attuale di via Cantore. La strada, arteria di collegamento tra Sampierdarena e il centro città, rischiava di dover essere rivoluzionata con l'impattante progetto dei quattro assi di forza, ma l'amministrazione è.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Via Cantore Forza Pontecagnano, stop ai mezzi pesanti in via Budetti: scatta il divieto di transito diurno Ponte di Brivio, a marzo la chiusura per i lavori: stop ai mezzi pesanti dal 26 gennaio A partire dal 26 gennaio, la circolazione dei mezzi pesanti sul ponte di Brivio sarà limitata in vista dei lavori di manutenzione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Via Cantore Forza Argomenti discussi: Assi di forza, cambia la viabilità in via XX Settembre; Mobilità: da giovedì 5 febbraio cambia la viabilità in un tratto di via XX Settembre; Via XX Settembre: come cambia la viabilità per i lavori dei 4 Assi di Forza; Assi di forza, stop alla rivoluzione per via Cantore. Allo studio tre corsie per senso di marcia e parcheggi. Assi di forza in via Cantore, Confcommercìo e Confesercenti contro Tursi: Esclusi dalla commissioneConfesercenti ribadisce con forza che non è con il bavaglio alle posizioni scomode che si governa la complessità dei territori attacca Spigno ... primocanale.it Assi di forza, stop alla rivoluzione per via Cantore. Allo studio tre corsie per senso di marcia e parcheggiMa serve vietare il transito ai mezzi pesanti. Durante la Commissione al Centro Civico Buranello forte la richiesta dei commercianti di ristori e indennizzi per le perdite causate dai cantieri ... primocanale.it Lavori 4 assi di forza: quando e come cambia la viabilità in via XX Settembre facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.