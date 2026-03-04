Istat dati lavoro 2026 | tasso di occupazione al 62,6% con 71mila assunzioni stabili allarme inattività giovanile giunta al 33,9%

Secondo i dati dell’Istat, a gennaio si sono registrati ottantamila nuovi occupati e il tasso di occupazione è salito al 62,6 per cento, con 71mila assunzioni stabili. La disoccupazione è scesa al 5,1 per cento, mentre i contratti a tempo indeterminato sono in aumento. Tuttavia, la quota di giovani inattivi ha raggiunto il 33,9 per cento.

Istat registra ottantamila occupati aggiuntivi a gennaio, con disoccupazione in calo al 5,1%. Aumentano i contratti stabili, mentre arretrano giovani e lavoro a tempo determinato.