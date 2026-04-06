A partire da domani, 7 aprile, le aziende che non rispettano le nuove regole sul lavoro agile potranno essere soggette a sanzioni che arrivano fino a 7.400 euro. La normativa introduce obblighi specifici per le imprese, che devono adeguarsi alle disposizioni stabilite. La normativa riguarda principalmente l’attuazione delle modalità di lavoro a distanza e i relativi obblighi di comunicazione e documentazione.

Da domani, 7 aprile, le imprese che non rispettano le nuove disposizioni sul lavoro agile rischiano sanzioni economiche fino a 7.403,96 euro o l’arresto per un periodo tra i due e i quattro mesi. Il provvedimento interviene in un momento complesso, segnato da tensioni internazionali che impongono il razionamento dell’energia e spingono a un utilizzo più frequente della modalità remota. Le aziende devono ora consegnare un documento scritto sia al dipendente che al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale informativa deve dettagliare accuratamente come prevenire i rischi legati alla prestazione fuori dall’ufficio. Tra gli aspetti critici da monitorare figurano la postura corretta, l’organizzazione dell’ambiente domestico e l’utilizzo appropriato di smartphone e videoterminali per evitare l’uso eccessivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro agile: multe fino a 7.400 euro ignora i rischi

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Dal 7 aprile entra in vigore una norma che introduce sanzioni per le aziende che non forniscono ai dipendenti in smart working l’informativa sui rischi legati al lavoro agile. Non si tratta di un nuovo obbligo, ma del rafforzamento di uno già esistente: informar x.com