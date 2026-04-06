Laveno Mombello | droni e termocamere cacciano gli ultimi focolai

A Laveno Mombello, le autorità utilizzano droni e termocamere per monitorare e individuare i residui di incendio scoppiato sabato 4 aprile. Le operazioni di intervento sono continuate anche lunedì 6 aprile, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e prevenire nuove focolai. La presenza di tecnologie avanzate ha consentito di sorvegliare le zone più impervie e difficili da raggiungere con mezzi tradizionali.

Laveno Mombello combatte i focolai residui in quota dopo l’incendio iniziato sabato 4 aprile. I soccorsi proseguono lunedì 6 aprile per mettere in sicurezza il territorio. Il fronte del fuoco ha tenuto impegnate le squadre di emergenza per tutto il fine settimana. L’impiego massiccio di Canadair ed elicotteri è stato determinante durante la giornata di domenica, prima che le operazioni aeree si fermassero al calare del sole. Le autorità locali hanno confermato, tramite un aggiornamento diffuso alle 20 di domenica, che l’emergenza principale è superata. Tuttavia, permangono punti caldi nella zona sommitale della montagna, in direzione dei Pizzoni, come documentato da uno scatto di Franco Aresi effettuato alle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno Mombello: droni e termocamere cacciano gli ultimi focolai Laveno Mombello – Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni: “Lavoriamo ad una lista di maIl centrosinistra di Laveno Mombello sta lavorando a una nuova formula elettorale per le comunali del 2026, con l’obiettivo di superare le logiche... Referendum giustizia: dibattito a Laveno Mombello il 19Un incontro pubblico per decifrare le complessità del prossimo referendum sulla giustizia si terrà a Laveno Mombello, offrendo ai cittadini della... Temi più discussi: Uomini e droni al lavoro nella notte per tenere sotto controllo l’incendio di Laveno Mombello; Laveno Mombello, incendio sul Lago Maggiore: arrivano i canadair. Case evacuate, fiamme sotto controllo; Incendio boschivo a Laveno Mombello, Canadair in azione: fiamme sotto controllo; Incendio nei boschi di Laveno, situazione sotto controllo: presidio ancora attivo. Uomini e droni al lavoro nella notte per tenere sotto controllo l’incendio di Laveno MombelloAlle 7 di questa mattina il primo briefing per fare il punto sulla situazione: ci sono focolai residui in quota ma lontani dalle abitazioni, mentre si organizza la creazione di una linea tagliafuoco. varesenews.it Laveno, incendio sotto controllo ma resta l’allerta: presidio tutta la notteFocolai residui in quota verso i Pizzoni, lontani dalle abitazioni. Domani nuove verifiche con droni e possibile ritorno dei mezzi aerei ... laprovinciadivarese.it NEL POMERIGGIO UN NUOVO FRONTE DI FUOCO Laveno Mombello VA facebook Incendio sulle alture attorno a Laveno Mombello, in azione anche Canadair. Al momento situazione è sotto controllo, ieri sera fiamme vicino ad alcune case #ANSA x.com