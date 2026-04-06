L’attaccante ha commentato l’abbraccio con il difensore, descrivendolo come uno di quelli che gli dà i brividi, come accade con tutti i compagni. Ha inoltre sottolineato che si trattava di uno scontro diretto, definendo la partita come molto importante per il percorso della squadra. Le sue parole si concentrano sull’aspetto emotivo e sulla rilevanza del match appena disputato.

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© Calcionews24.com - Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni»

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Borghi svela il segreto di Lautaro Martinez: «Mai giocato col 9, rende grandi tutti i suoi compagni perchè…»di Redazione Inter News 24Borghi, noto giornalista, ha esaltato Lautaro Martinez svelando il segreto che lo rende indispensabile per i nerazzurri In...

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Lautaro riporta l'Inter alla vittoria, Roma travolta 5-2MILANO (ITALPRESS) – L’Inter rientra alla grande dalla sosta nazionali. I nerazzurri di Chivu rifilano un netto 5-2 alla Roma nel match ... iltempo.it

Bentornato campionato e bentornato Lautaro Martinez. L'Inter dilaga contro la Roma (5-2) e allunga a 9 punti di distanza dal Milan, aspettando la partita di domani col Napoli. Della partita e di questa settimana difficile parliamo in una nuova puntata di Che Par facebook

#LautaroMartinez: “Vittoria importante per il nostro cammino, abbiamo dato un segnale a noi stessi” x.com