Dopo la vittoria contro la Roma in campionato, l’attaccante e capitano dell’Inter ha commentato la partita su Dazn. Ha detto che era la partita che si meritavano e ha parlato dell’abbraccio con Bastoni, definendolo uno di quelli che gli fa venire i brividi. Lautaro Martinez ha espresso la sua felicità di avere compagni di squadra così.

di Giuseppe Colicchia L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, il capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez ha commentato così il successo maturato nel 31° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. RISPOSTA DA SQUADRA – « Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato e per insidiare noi stessi. Bisognava scendere in campo col giusto atteggiamento, con personalità. La Roma è una squadra forte, conosciamo da tanto tempo il suo allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Era la partita che meritavamo. L’abbraccio con Bastoni? Lui è uno di quelli che mi fa venire i brividi, felice di avere questi compagni»

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