Borghi svela il segreto di Lautaro Martinez | Mai giocato col 9 rende grandi tutti i suoi compagni perchè…

Borghi rivela il trucco di Lautaro Martinez. Il giornalista sottolinea che il giocatore non ha mai indossato il numero 9, ma riesce comunque a rendere grandi tutti i suoi compagni. Questo dettaglio spiega perché Lautaro sia così importante per l’Inter.

