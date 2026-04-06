Dopo la vittoria per 5-2, Lautaro Martinez e Thuram si sono avvicinati in modo particolare. I due calciatori sono stati visti scambiarsi sorrisi e abbracci nel corso della partita, creando un legame evidente tra loro. Questo episodio ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, sottolineando un momento di complicità tra i giocatori dell'Inter. La partita ha rappresentato un momento importante per la squadra, rafforzando l'intesa tra i componenti del reparto offensivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La partita di ieri è stata un trionfo per l’Inter, che ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2, grazie a un Lautaro Martínez tornato in piena forma. Insieme a Marcus Thuram, il duo ha mostrato una chimica palpabile, fondamentale per il successo della squadra. “Abbiamo un legame speciale”, hanno dichiarato i due attaccanti dopo la partita. “Un calo di forma può succedere, ma diamo sempre il massimo”. La presenza di Martínez si è fatta sentire profondamente, poiché il capitano era assente dall’18 febbraio a causa di un infortunio al polpaccio durante la sfortunata eliminazione dall’Europa League contro il BodoGlimt. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lautaro Martinez e Thuram: un legame speciale dopo la vittoria per 5-2.

Torna Martinez, riecco anche il vero Thuram: "Con Lautaro legame speciale, mi è mancato"Un minuto esatto, sessanta secondi spaccati: è il cronometro di San Siro a dirti che non è stato solo un gol, ma un messaggio.

Thuram a DAZN: «Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale. Ci dà sempre l’esempio e anche stasera…»di Alberto PetrosilliThuram ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni...

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Lautaro e Thuram avvicinano l'Inter allo scudetto, cinquina alla RomaL’Inter travolge 5-2 la Roma nel big match domenicale della 31ª giornata. Al suo rientro, Lautaro Martinez si fa subito sentire e va in gol al 1’ su ... gds.it

Basta un minuto per cambiare una partita. Lautaro Martinez torna e lascia subito il segno contro la Roma. Al primo pallone utile, su assist di Thuram, l’argentino sblocca il match. Poi nella ripresa firma anche il raddoppio, chiudendo i conti. “Bisognava avere l’a facebook

Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com