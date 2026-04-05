Dopo la vittoria di questa sera a San Siro contro l’Inter, Thuram ha parlato a DAZN. Ha menzionato che gli è mancato Lautaro, con cui ha un legame speciale. Ha aggiunto che il giocatore argentino dà sempre l’esempio, anche in questa occasione. Le sue parole sono state rilasciate subito dopo la fine della partita, durante le interviste post-gara.

di Alberto Petrosilli Thuram ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni. Nella serata magica di San Siro, l’Inter di Cristian Chivu travolge la Roma con una manita fragorosa (5-0) che blinda il primato a 72 punti. Tra i protagonisti assoluti della serata del 5 aprile spicca Marcus Thuram, autore di una prestazione totale che ha mandato in estasi il pubblico nerazzurro e la proprietà Oaktree. PAROLE – « Se mi è mancato Lautaro? Sì mi è mancato, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi. È vero che ho un legame particolare con Lauti e anche la squadra ha un legame speciale con lui, è il capitano e ci dà sempre l’esempio nei momenti più difficili: oggi l’ha fatto dopo un minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a DAZN: «Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale. Ci dà sempre l’esempio e anche stasera…»

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Marcus Thuram is the Panini Player of the Match! #InterRoma x.com

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