L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro il Lecce, avvicinandosi alla zona europea. La squadra si trova ora a un punto dalla Roma e dal Como, e a cinque lunghezze dal quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un netto risultato a favore degli ospiti, che continuano a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League.

AGI - L' Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e accorcia le distanze sulla Roma e sul Como, portandosi a -1 dalla zona Europa e a -5 dal quarto posto e rimanendo in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Decisive le reti messe a segno da Scalvini, Krstovic e Raspadori, sabato ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus, a Bergamo. I salentini non hanno sfruttato la doppia frenata di Cremonese e Cagliari rimanendo a quota 27, in terz'ultima posizione, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Bologna. La partita è cominciata con una protesta di un quarto d'ora da parte della curva nord dei padroni di casa a causa delle restrizioni che hanno colpito i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Atalanta travolge il Lecce (0-3) e si porta a -1 dalla zona Europa

Como al profumo d’Europa: ribalta il Lecce e resta tra le big, ad un passo dalla Zona ChampionsIl Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf.

Leggi anche: Serie A, l’Atalanta stende la Lazio all’Olimpico e si avvicina alla zona Europa

Atalanta-Lecce 2-3 | HL Primavera 1 2025/26

Temi più discussi: L’Inter travolge la Roma e allunga in Serie A, in attesa di Napoli-Milan; L’Inter travolge la Roma 5-2 e allunga in vetta in attesa di Napoli-Milan; Serie A, 31ª giornata: risultati, marcatori e classifica; Giovanili Cagliari:tutti i risultati del weekend ,.under 14 in vetta.

L’Atalanta non molla il carro Champions: anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a LecceLa Dea si aggiudica la trasferta al Via del Mare valida per la 31ª giornata di campionato e si porta a una lunghezza dalla Roma ... tuttosport.com

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Atalanta travolgente! Diretta gol live score 31^ giornata, oggi 6 aprile 2026Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score lunedì 6 aprile 2026 delle partite per la 31^ giornata di campionato che si giocano oggi. ilsussidiario.net

Disastro Ghana sotto il cielo di Vienna: l'Austria cala la manita e travolge anche Sulemana - TuttoAtalanta.com facebook

Il #Bayern dopo l' #Atalanta travolge anche l'Union Berlino. Doppio 3-3 spettacolare con gol di Schick x.com